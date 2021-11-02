Трем перевозчикам разрешили полеты из Челябинска в Грецию, ОАЭ и на Занзибар

Челябинцам открыли возможность полетов в Грецию и на Занзибар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росавиация приняла решение о допуске трех авиаперевозчиков к полетам из Челябинска в Грецию, ОАЭ и на остров Занзибар (входит на правах полуавтономии в состав Объединенной республики Танзания). Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно приказу, авиакомпания Azur Air получила право два раза в неделю выполнять рейсы из Челябинска в Корфу и Миконос (Греция).

С той же периодичностью самолеты «ИрАвиа» могут летать в Фуджейру (ОАЭ). Royal Flight получила возможность на организацию двух рейсов в неделю на Занзибар.

Кроме того, авиакомпании «Сибирь» сможет в случае необходимости увеличить число полетов из Магнитогорска в киргизский Ош с 3 до 7 раз в неделю.

Челябинск, Виктор Елисеев

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