Кипяток хлынул на улицу в Златоусте

Улицу в Златоусте затопило после коммунальной аварии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в Златоусте на улице Некрасова в ночь на среду, 3 ноября. Об этом жители города сообщили в социальных сетях.

В мэрии Златоуста информацию о коммунальной аварии подтвердили. Из-за порыва на теплотрассе без горячей воды остались жители двух многоквартирных домов.

Как рассказали чиновники, место аварии уже установлено. Последствия порыва устраняют сотрудники АО «Златмаш».

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