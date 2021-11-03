Уральские металлурги стали победителями конкурса Общественной палаты РФ

Два проекта Магнитогорского металлургического комбината и корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» стали победителями конкурса «Создавая будущее».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», вчера, 2 ноября, на форуме Общественной палаты Российской Федерации «Сообщество» состоялась церемония вручения наград.

В номинации «Команда лидеров» победу одержал проект ПАО «ММК» и центра «Персонал» под названием «Траектория лидера». Второй совместный проект – «Лидеры здоровья» – стал победителем в спортивной номинации «Высокий старт».

«Траектория лидера» – это конкурс молодых работников Магнитогорского металлургического комбината и организаций Группы ПАО «ММК», который проходит под девизом «Думай. Делай. Побеждай».

Среди целей и задач конкурса – поиск, развитие и поддержка молодых рабочих, специалистов и руководителей, обладающих профессиональными качествами, лидерским потенциалом и управленческими компетенциями, повышение кадрового потенциала ПАО «ММК» и организаций Группы ПАО «ММК», профессиональная и организационная адаптация молодых работников, повышение уровня их мотивации на развитие своих компетенций и навыков.

Программа «Лидеры здоровья» нацелена на подготовку корпоративных лидеров в области спорта, здорового питания, профилактики и здорового образа жизни для реализации комплексных программ управления здоровьем работников ОГ ПАО «ММК».

Участники конкурса «Создавая будущее» – крупнейшие компании страны, реализующие социальные проекты, адресованные как сотрудникам предприятий, так и жителям территорий, на которых предприятия ведут свою деятельность.

Участников церемонии награждения приветствовала заместитель председателя комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности ОП РФ Ольга Голышенкова: «Уже восемь лет мы ежегодно проводим конкурс лучших практик работодателей, и каждый год интерес к конкурсу не угасает. Наоборот, оказалось, что практики, представленные на конкурсе, интересны не только корпоративному сектору, но и вузам, НКО, органам власти, частным лицам. Но, наверное, самое главное достижение конкурса «Создавая будущее» – это прочная экспертная сеть с беспрецедентным уровнем доверия и профессиональной репутации, сообщество специалистов в управлении персоналом, обучении и развитии, коммуникациях, корпоративной социальной ответственности, региональной и молодежной политики из самых разных организаций и отраслей».

Награждая победителей, председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок сказала: «Корпорации, которые сегодня получают награды, не только много делают с точки зрения социальной ответственности внутри своих коллективов и территорий присутствия, но и выполняют огромную миссию экспорта своих успешных социально-гуманитарных и образовательных практик, которые являются основой социального развития общества».

Челябинск, Виктор Елисеев

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