Челябинка, морившая детей голодом, предстанет перед судом

Жительница Челябинска ответит в суде за жестокое обращение со своими маленькими детьми.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в надзорном ведомстве Калининского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, сопряженном с жестоким обращением с несовершеннолетними.

По версии следствия челябинка не обеспечивала полноценным питанием своих дочерей шести и двух лет, уходя на работу, не оставляла детям еду, не водила в детские дошкольные учреждения. Дома горожанка развитием девочек так же не занималась и даже не поставила на учет в поликлинике. Кроме того, она регулярно избивала старшую дочь.

В августе 2021 года челябинка оставила детей в квартире в антисанитарных условиях, при этом в момент их обнаружения двухлетняя девочка была совершенно голой.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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