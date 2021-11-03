Копейчанка заплатит 2,6 миллиона рублей за лесной пожар

Суд обязал жительницу Копейска возместить ущерб, причиненный лесным пожаром.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, женщине придется возместить ущерб от лесного пожара, произошедшего в апреле 2020 года на территории Копейска, охватившего 7 гектаров леса.

В суде было установлено, что огонь распространился с земельного участка, не очищенного от сухой травы, мусора и других горючих материалов, а также не отделенного от лесного массива противопожарной минерализованной полосой. Сумма причиненного ущерба с учетом затрат, понесенных на тушение пожара, составила 2 миллиона 614 тысяч рублей.

По данному факту в отношении собственницы земельного участка участковым лесничим ЧОБУ «Шершневское лесничество» было возбуждено дело об административном правонарушении. Женщину признали виновной и оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Со своей стороны, прокурор города обратился в суд с иском о взыскании с копейчанки суммы причиненного ущерба и наложении обеспечительных мер на осуществление регистрационных действий с двумя объектами недвижимости общей площадью 421,3 квадратных метров, расположенных в Челябинске.

Решением Копейского городского суда исковое заявление прокурора города удовлетворено в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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