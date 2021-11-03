Жители южноуральского поселка годами платят за дырявые трубы теплотрассы

Жители Катав-Ивановска рискуют замерзнуть зимой.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, трубы в Жилпоселке Катав-Ивановска не просто греют улицу, им самим нужен обогрев.
Каждый год, по словам жителей, неисправная теплотрасса буквально обрастает льдом. Местные власти знают о протечках и о том, что люди платят по квитанциям за услугу, которую, фактически не получают, но должных мер не предпринимают, отмечают активисты.
Общественники обратились в прокуратуру и Госжилинспекцию с просьбой принять меры в отношении ответственных лиц, а также – в администрацию Катав-Ивановского района с требованием незамедлительно провести работу по ремонту труб и приведению теплотрассы в нормативное состояние.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 03.11.21
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