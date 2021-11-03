Маленьким челябинцам предложили почитать книги собакам

Детские библиотеки Челябинска присоединились к проекту «Канистерапия в библиотеках города».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, акция стартует 8 ноября в четырех библиотеках города.

Канистерапия – это метод реабилитации детей с помощью специально обученных собак. Известно, что общение с животными повышает настроение, снижает стресс, успокаивает. Даже элементарное их поглаживание и расчесывание – мощный инструмент для снятия стресса.

Почему канистерапия нужна в библиотеке? «Детям нужно, чтобы их кто-то слушал, когда они учатся читать, – объяснили чиновники. – Собаки являются лучшими слушателями, так как они не подсказывают и не проговаривают с ребенком слова (в отличие от взрослых), не ждут, что он сразу начнет читать без ошибок. Ребенок раскрепощается, перестает волноваться и учится читать намного быстрее и успешнее. Такие занятия способствует повышению интереса к чтению, потому что оно становится приятным опытом. Животных для этого специально отбирают, тестируют и учат».

Проект реабилитационного центра зоотерапии «Лапа Надежды» стартует с 8 ноября в четырех детских библиотеках: Центральная городская библиотека им. А.М. Горького (ул. Коммуны, 69), библиотека №2 им. А.Б. Горской (ул. Воровского, 63-а), библиотека №6 им. А.П. Гайдара (ул. Калинина, 32), библиотека №10 им. Л.А. Преображенской (Комсомольский пр., 41).

Цель проекта «Канистерапия в библиотеках города» – повысить мотивации к чтению у детей разных категорий.

Занятия проводятся для детей, условно-здоровых и с ограниченными возможностями здоровья (слепые и слабовидящие, а также с ментальными нарушениями), которые уже имеют первичные навыки чтения.

Подробности о проекте «Канистерапия в библиотеках города» и запись в группы на индивидуальные занятия – в сообществе «Лапа Надежды».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.11.21

Цифра дня: с 30 октября прививочная кампания в УрФО ускорилась в 11 раз. / Жители южноуральского поселка годами платят за дырявые трубы теплотрассы. / Копейчанка заплатит 2,6 миллиона рублей за лесной пожар. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»