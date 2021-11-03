Челябинец на «голой» резине сбил водителя троллейбуса, пытавшуюся запустить машину

В Челябинске легковушка сбила водителя троллейбуса, вышедшую поправить токоприемники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 3 ноября, утром в районе дома №82 по улице Блюхера. Об этом сообщили в сообществе «Челябинский транспорт».

47-летний челябинец, управляя автомобилем «Лада» на шинах, предназначенных для эксплуатации в летний период, не справился с управлением и не выдержав безопасную дистанцию, сбил 31-летнюю женщину – водителя троллейбуса, следовавшего по маршруту №5. Сотрудница «ЧелябГЭТ» находилась на проезжей части, куда вышла для того, чтобы вернуть сорвавшиеся с проводов токоприемники на место.

После совершения наезда «Лада» врезалась в тот же троллейбус. Женщину – водителя троллейбуса доставили в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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