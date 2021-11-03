Жители уральского городка заявили о загрязнении пруда канализацией

В городе в Челябинской области обнаружили пруд с нечистотами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о сбросе нечистот в местный пруд заявили жители города Локомотивный в Карталинском районе. Об этом южноуральцы рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги»

По словам записавшей видеообращение жительницы городка, пруд Солнечный расположен на территории бывшей ракетной дивизии. Водоем очень востребован. Летом здесь купаются дети и поливают из него огороды, зимой – сооружают купель. «Дачники ощутили неприятный запах, они прошли к пруду и увидели, что откуда-то поступает вода», – рассказала женщина. Это уже не впервой. Так, по словам одного из местных жителей еще в конце сентября горожане наткнулись поблизости на ручей с запахом нечистот.

Южноуральцы уверены, что ручей берет начало в канализационном коллекторе. Власти городка признались местным жителям, что не знают об источнике загрязнения. Но пообещали разобраться в ситуации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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