В Челябинске ребенок вернулся из детского сада со сломанной ключицей

Челябинка винит в травме дочери сотрудников детского сада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в челябинскую полицию обратились родители пятилетней девочки. По словам горожан, ребенок в один из дней вернулся из детского сада со сломанной ключицей. В травме родители винят воспитателя.

По словам матери девочки, когда отец забирал ее вечером из детского сада, она пожаловалась на боль в руке. Уже дома малышка начала плакать.

«Ребенок зашел домой и рассказал, что воспитатель кинула ее на кровать во время сончаса, – цитирует челябинку «Рен-ТВ». – Мы поехали в травмпункт. Сделали снимок, а там перелом ключицы».

В дошкольном учреждении заверяют, что такого ЧП произойти в их стенах просто не могло. Воспитатель работает в детском саду уже 10 лет, и претензий к ее работе до сих пор не было. Кроме того, педагоги заявляют, что на протяжении второй половины дня ребенок на боли не жаловался. Что, по их мнению, было бы невозможно в случае перелома.

В полиции по заявлению родителей уже начали проверку. Прокуратура взяла ход проверки на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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