В пригороде Челябинска задержали похитителя кладбищенских оградок

Полиция Копейска задержала подозреваемого в краже металлических изделий с кладбища.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции Копейска обратилось несколько местных жителей с заявлением о краже металлических оградок с могил, расположенных на территории кладбища в поселке Октябрьский. Причиненный ущерб составил более 13 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего ранее судимого жителя Златоуста. Задержанный пояснил, что похитил конструкции с 9 мест захоронений, которые в дальнейшем продал, а деньги потратил на личные нужды.

По данному факту в отделе МВД России по городу Копейску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Южноуральцу грозит до двух лет лишения свободы.

В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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