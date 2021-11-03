На себя и на того парня. Экс-начальника тыла ОМВД «Южноуральский» осудили за присвоение формы на полмиллиона рублей

В Южноуральске вынесли приговор бывшему высокопоставленному полицейскому.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Южноуральский городской суд признал бывшего начальника отделения тылового обеспечения межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» виновным в растрате.

Следствие и суд установили, что южноуралец, занимавший должность начальника тыла, взял за правило заправлять бензином свой автомобиль и машины сослуживцев, расплачиваясь при этом топливной картой своего подразделения. Так, заправки, произведенные в декабре 2017 и декабре 2019 годов обошлись ОМВД в 7,75 тысячи рублей.

Также в 2019-2020 годах полицейский присвоил себе, а также передал знакомым форменную одежду полицейских. Ущерб, причиненные в результате эмого полиции, оценили не менее чем в 425,67 тысячи рублей.

Суд приговорил экс-полицейского к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Кроме того, ему предстоит выплатить МВД 181,2 тысячи рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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