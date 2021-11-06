Матч «Салавата Юлаева» и «Трактора» отменили по решению Роспотребнадзора

По решению Роспотребнадзора матч между клубами КХЛ из Уфы и Челябинска отменили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», в связи с постановлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, хоккейный клуб «Салават Юлаев» изолируется на 7 дней всем составом.

«Это связано с лабораторно подтвержденным групповым заболеванием, вызванным вирусом гриппа «А». Заболевшие игроки неоднократно проходили тестирование на коронавирусную инфекцию как методом ПЦР, так и методом анализа на присутствие в организме антигена. По результатам проверок не было выявлено ни одного положительного результата», – говорится в официальном сообщении Континентальной хоккейной лиги.

Лига приняла решение об отмене матча №319 «Салават Юлаев» – «Трактор», о решениях по данной игре КХЛ объявит дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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