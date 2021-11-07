74-летняя челябинка оказалась в больнице после прогулки через темную арку

Пенсионерка получила травму, упав с двухметровой высоты в приямок дома в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска организовало проверку информации о падении пенсионерки в приямок многоквартирного дома.

Ранее стало известно, что инцидент произошел у одного из домов по проспекту Ленина. 74-летняя женщина возвращалась домой в темное время суток. Когда она шла через неосвещенную арку, навстречу челябинке выехала машина.

Пенсионерка решили отойти поближе к стене, но упала в приямок цокольного этажа, который не был огорожен. Пролетев около двух метров, женщина получила травмы.

Сейчас челябинка в больнице. Ей предстоит операция. «Прокуратурой будет проверена деятельность управляющей компании жилого дома, в случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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