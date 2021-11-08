Чиновники отказались признавать падение уровня зарплат южноуральцев

В КСП Челябинской области не заметили сокращения зарплат в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о росте заработной платы на Южном Урале сотрудники контрольно-счетной палаты Челябинской области заявили сегодня, 8 ноября, в публикации на официальном сайте ведомства.

«В Челябинской области заработная плата продолжает свой рост, показал анализ КСП», – говорится в посте. По данным «аудиторов Текслера», среднемесячная номинальная начисленная зарплата за январь-август текущего года составила 45 тысяч 698 рублей, что на 7,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«Динамика роста номинальной заработной платы в Челябинской области (+7,5%) превышает региональный темп инфляции за аналогичный период (+5,3%), что свидетельствует об увеличении реальных доходов южноуральцев», – оптимистично замечают чиновники.

И все бы ничего. Если бы не один нюанс. Согласно данным той же КСП Челябинской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-июль нынешнего года составляла 45 тысяч 855,4 рубля, то есть превышала текущее значение более чем на 157 рублей. И тогда рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года также составлял 7,5%.

Другими словами, в годовом значении речь можно вести не о росте, а о стагнации уровня заработной платы, которая полностью следует в русле прошлогодних (ковидных) изменений.

Интересно, что в отличие от заработной платы южноуральцев, реальным располагаемым доходам жителей региона ведомство уделяет существенно меньше внимания, и последние данные, опубликованные КСП, касаются уровня доходов в первом полугодии 2021 года. И тогда речь шла о смехотворном росте в 0,8%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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