Южноуральского замминистра оставили в СИЗО до начала декабря

Очередная попытка замминистра строительства Челябинской области выйти из СИЗО провалилась.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 8 ноября, Челябинский областной суд отклонил апелляцию защиты заместителя министра строительства региона Ивана Белавкина на решение суда первой инстанции о продлении ему меры пресечения в виде содержания в СИЗО.

Напомним, чиновника задержали 3 июня. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в период с декабря 2020 года по март 2021 года Белавкин получил взятку в 1 миллион 175 тысяч рублей от организации, выполнявшей капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района.

Первоначально Центральный районный суд Челябинска избрал чиновнику в качестве меры пресечения заключение под стражу на 2 месяца, до 3 августа. Сторона защиты обжаловала это решение, но безуспешно. Впоследствии эта мера пресечения продлялась. Согласно последнему решению, чиновник должен провести в СИЗО до 2 декабря.

Адвокаты Ивана Белавкина вновь попытались оспорить это решение. Но неудачно. Решением Челябинского областного суда постановление районного суда оставлено без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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