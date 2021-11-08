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Понедельник, 8 ноября 2021, 15:41 мск

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Больше половины южноуральцев признались, что им не хватает выходных

Больше половины жителей Челябинской области заявили, что им не хватает выходных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 53% жителей Южного Урала уверены, что выходных дней должно быть больше. К такому выводу пришли специалисты службы исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru по итогам онлайн-опроса.

Достаточно времени для отдыха имеют только 29% опрошенных, остальные затруднились ответить.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки 65% жителей Южного Урала выходные дни предпочитают посвящать семье, 53% гуляют. 38% просто сидят дома, 35% проводят время с друзьями. 32% отдыхают от работы в коротких путешествиях выходного дня, 29% – на даче или огороде. Еще 14% в выходные работают на второй работе (чаще всего это ИТ-специалисты, юристы и маркетологи), 9% делают ремонт.

«Учитывая сложности с поездками за границу и на курорты, почти половина (44%) работников из Челябинской области готовы не брать весь отпуск подряд, а распределить дни на весь год, регулярно прибавляя к обычным выходным 1-2 дня. Еще 9% уже так и делают, но остальные – 47% – не готовы дробить свой отпуск ради удлинения выходных», – рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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