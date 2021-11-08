Уральские металлурги укрепляют позиции на турецком рынке

ММК укрепляет позиции на турецком рынке металлопроката.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», сейчас Турецкая Республика – ключевой потребитель российского плоского проката среди стран региона Ближнего Востока и Северной Африки, а на положении Группы ММК на турецком рынке позитивно сказывается запуск производства горячекатаного проката на MMK Metalurji.

Об этом рассказал Игорь Сапожников, ведущий специалист группы стратегического развития ПАО «ММК», выступая на 10-й конференции «MENA Billet & Flats», прошедшей в Стамбуле 5 ноября. В связи с ограничениями, связанными с COVID-19, представитель ММК принял участие в конференции по видеосвязи.

«MENA Billet & Flats» – площадка, объединяющая участников рынков металлопродукции в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (Middle East and Northern Africa – MENA). В рамках конференции прозвучал краткий обзор российского рынка стали. Представитель ПАО «ММК» рассказал об экспорте плоского проката из России, а также остановился на перспективах ММК по развитию экспорта: несмотря на то, что Группа в первую очередь уделяет внимание внутреннему рынку России, продажи на внешние рынки также важны – с точки зрения использования всех производственных мощностей и сохранения гибкости в структуре продаж.

Сейчас статус ключевого импортера металлопроката из России в регионе MENA принадлежит Турции: по итогам 2020 года российские производители отгрузили более 2,1 млн тонн плоского проката в адрес турецких потребителей, что превышает совокупный объем поставок отечественного плоского металлопроката во все остальные государства региона. Такая ситуация обусловлена высокой потребностью Турции в стали: с одной стороны, в последние годы экономика этой страны растет и постоянно нуждается в металлопрокате, с другой – Турция, благодаря выгодному географическому положению, активно экспортирует металлопрокат в Европу, Северную Африку и на Ближний Восток.

Турция играет важную роль и для Группы ММК: так, в 2021 году Группа возобновила производство горячекатаного проката на своем турецком активе MMK Metalurji, запустив на площадке в Искендеруне электросталеплавильный цех (ЭСПЦ) с литейно-прокатным модулем. По оценке ММК, за текущий год турецкий актив произведет до 260 тысяч тонн горячекатаного проката, примерно половина от этого объема будет реализована на внутреннем рынке Турции. А в 2022 году ЭСПЦ должен выйти на полную проектную мощность.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.11.21

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