Организаторы нелегального водочного заводика на Южном Урале предстанут перед судом

На Южном Урале участники организованной группы обвиняются в незаконном обороте алкогольной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, квалифицируемого пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ. Двое мужчин, 30 и 40 лет, обвиняются в незаконном обороте алкогольной продукции в крупном размере в составе организованной группы.

Нелегальное производство крепких напитков находчивые южноуральцы развернули в арендованных складских помещениях на территории Каслинского района. На подпольный заводик полиция вышла в 2020 году.

В ходе проведенных обысков по местам производства и хранения нелегальной продукции в Каслинском и Сосновском районах было изъято около 18 тонн этилового спирта, порядка 3 тысяч готовых к реализации бутылок крепких напитков. Помимо этого, полицейские обнаружили свыше 18 тысяч пол-литровых стеклянных емкостей, более 10 тысяч крышек для укупоривания бутылок, ароматизаторы, самодельный аппарат для розлива алкогольной продукции в виде трех пластиковых бочек с мотором для смешивания спиртосодержащей жидкости и шлангами, ленты с самоклеящимися этикетками с наименованием алкогольной продукции.

Злоумышленникам предъявили обвинение в производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта или продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками. На период следствия обвиняемым избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования также установлена причастность злоумышленников к совершению иных преступлений – незаконному производству и (или) обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (пункт «а» части 2 статьи 171.3 УК РФ) и незаконному использованию средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (часть 4 статьи 180 УК РФ). Возбужденные по установленным фактам противоправной деятельности уголовные дела были объедены в одно производство. По ним также предъявлены обвинения. Причиненный злоумышленниками ущерб предварительно оценен примерно в 2 миллиона рублей.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, материалы уголовного дела направлены в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу. Южноуральцам грозит до шести лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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