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Понедельник, 8 ноября 2021, 15:41 мск

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Все больше россиян переходят на дешевые марки продуктов

Больше трети покупателей российских сетей отдают предпочтение собственным торговым маркам ритейлеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в третьем квартале доля россиян, покупающих СТМ ритейлеров (собственные торговые марки, относящиеся, как правило, к низкой ценовой категории), выросла с 24% до 37%. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на данные Sberbank CIB.

Так, продажи товаров СТМ в METRO увеличились на 30%, в «Пятерочке» – на 10%, в «Ленте» – более чем на 7%.

«Это связано с возросшими тратами населения на еду. За третий квартал они увеличились с 37% общего бюджета до 38,1%. А доля россиян, экономящих на продуктах, превысила две трети. Всего на товары повседневного спроса приходится 44,3% семейного бюджета – и это большая цифра», – отмечают авторы канала.

Еще одна особенность – снижение числа потребителей, покупающих продукции по акции. В третьем квартале 2021 года на ценники со скидкой обращал внимание каждый четвертый покупатель. Например, в «Дикси» таких оказалось 27% против 34% год назад, в «Пятерочке» – 24% против 27%, в Auchan – 25% против 28%.

Можно предположить, что на фоне нестабильности финансового положения покупатели изменили свое потребительское поведение. Раньше они предпочитали экономить за счет акций, а иногда могли позволить себе спонтанную покупку в ходе промоушн-мероприятий. Теперь они уже не выискивают на полках ценники со скидками, а уверенно идут к стеллажам с СТМ, отличающимся, как правило, не всегда высоким качеством, зато стабильно низкими ценами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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