Челябинец поколотил ребенка у подъезда многоэтажки

Житель челябинской многоэтажки набросился на школьника с тумаками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в воскресенье, 7 ноября, во дворе дома №15 по улице 40-летия Победы. Произошедшее попало на запись видеокамеры домофона.

На видео запечатлено, как пожилой мужчина выходит из подъезда и ловит мальчика лет десяти. После этого он наносит ребенку несколько ударов.

Произошедшее подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области. В полицейском главке уточнили, что, по словам челябинца, он решил провести «воспитательную работу» после того, как школьник два дня подряд стучал вместе с приятелями по окнам первого этажа палкой. В отношении горожанина составили протокол об административном правонарушении по факту нанесения побоев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.11.21

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