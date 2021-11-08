Для челябинцев, убивших семимесячного младенца, потребовали 9 и 10 лет колонии

В Челябинске суд над семейной парой, забившей семимесячного ребенка до смерти, вышел на финишную прямую.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Калининском районном суде Челябинска прокурор потребовал приговорить к длительным срокам заключения мать семимесячного малыша и ее сожителя.

Напомним, в октябре 2020 года Челябинск всколыхнула история о похищении семимесячного малыша. В полицию с заявлением об этом обратилась 24-летняя мать ребенка. Однако очень быстро горожанка призналась, что никакого похищения не было. По ее словам, она и ее 29-летний сожитель избили младенца. Когда тот скончался от побоев, тело его выбросили в реку Миасс, а горе-мать отправилась в полицию с историей о мнимом похищении.

В отношении сожителей возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека»).

Кроме того, в отношении чиновников органов соцзащиты возбудили дело по факту бездействия и недолжного осуществления надзора за неблагополучной семьей, следствие по которому еще не закончено.

По данным областной прокуратуры, в ходе судебного заседания сторона обвинения потребовала приговорить сожителя матери погибшего ребенка к 10 годам колонии строгого режима, для челябинки запросили 9 лет колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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