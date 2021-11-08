В Челябинске объявили тендер на возведение спорткомплекса на лесном участке, где гордума запретила строительство

В лесу у Тополинки в Челябинске на участке, отбитом жителями, собираются построить каток УралГУФК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске конфликт вокруг леса у Тополинки вышел на новый виток. После того, как мэрия признала правоту горожан, о намерении построить на спорной земле спортивный комплекс заявила федеральная структура. Об этом рассказал правозащитник Владимир Казанцев.

Напомним, против застройки лесного участка жители Челябинска выступили летом нынешнего года. В октябре в ходе публичных слушаний представители мэрии и городского парламента заверили горожан: строительства не будет, а сам участок переведут в статус особой рекреационной зоны. Но оказалось, что челябинцы рано праздновали победу.

«В ходе нескольких судебных заседаний в Челябинском областном суде по нашему иску о защите леса на Тополинке администрация Челябинска внезапно для себя обнаружила на участке лес! А мы недавно с жителями обнаружили тендер», – рассказал общественник.

Как выяснили горожане, существует проект, предполагающий строительство на месте городского леса катка для Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК). «Согласно конкурсной документации, на вырубку деревьев сметой предусмотрено потратить 194 тысячи 370 рублей. Так, подрядчик должен будет не позднее, чем через 60 дней после заключения контракта, подготовить участок под строительство на начальном этапе: вырубить деревья и расчистить территорию. Внимание: тендер был объявлен через три дня после решения Гордумы о выводе участка леса в отдельную рекреационную зону А.1.4», – пишет челябинец.

Конкурс на строительство катка УралГУФКа проводит публично-правовая компания «Единый заказчик», созданная в феврале этого года. «Мы полагаем, что данная организация не в курсе последних изменений в Правилах землепользования и застройки. В соответствии с документацией, строительство планируется на участке с кадастровым номером 74:36:0501005:24, который в соответствии с решением Челябинской городской думы от 26 октября 2021 года №23/14 отнесен к зоне А 1.4. – природно-рекреационные территориальные зоны. Такие территории не подлежат застройке спортивными комплексами и любыми иными объектами капитального строительства», – отмечает правозащитник.

Челябинцы уже уведомили московских специалистов, что договор аренды на кадастровый участок расторгнут, а сам участок больше не подлежит застройке. Аналогичные письма направили в Челябинское УФАС России.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.11.21

Для челябинцев, убивших семимесячного младенца, потребовали 9 и 10 лет колонии. / Челябинец поколотил ребенка у подъезда многоэтажки. / Произвол монополий: в Госдуме назвали реальные причины подорожания «молочки». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»