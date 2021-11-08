В Китае выявили новый генотип вируса африканской чумы свиней

В КНР выявлен новый генотип вируса АЧС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, согласно появившемуся в научной публицистике сообщению, на территории Китая выявлен новый генотип вируса африканской чумы свиней (АЧС). В материалах китайских исследователей сообщается, что в Китае в настоящий момент наряду с изолятами вируса II генотипа (распространен в странах Африканского, Европейского и Азиатского континентов, на Малайском архипелаге, в странах Океании и Карибского бассейна) также выделен негемадсорбирующий вирус АЧС генотипа I.

«Два штамма (HeN / ZZ-P1 / 21 и SD / DY-I / 21) вируса выделены на свинофермах в провинции Хэнань и Шаньдун, соответственно. Проведенное тестирование на животных показало, что штамм SD/DY-I/21 проявляет низкую вирулентность и эффективную передачу у свиней, а также вызывает легкое начало инфекции и хроническое заболевание. В экспериментах установлено, что SD/DY-I/21 вызывает у животных некротические поражения кожи и отек суставов», – уточнили представители ведомства.

По словам медиков, аналогичная картина наблюдалась в Португалии и Испании в 60-х годах XX столетия, когда вакцинация аттенуированными вакцинами привела к росту в 3-6 раз числа неблагополучных по АЧС пунктов, гибели 10-50 % привитого поголовья и проявлению у свиней клинических признаков болезни в поствакцинальный и отдаленный периоды, а также изменению серотипа циркулирующего варианта вируса.

Подобный феномен может быть обусловлен двумя возможными путями происхождения новых вариантов вируса АЧС. С одной стороны, первоначально занесенный на территорию этих стран вирус мог быть неоднороден по своему составу, поэтому иммунная защита против одного генотипа вируса оказалась не способна предотвратить репликацию минорного компонента данной популяции вируса. С другой, недостаточно высокий уровень защиты против АЧС после применения живых вакцин приводит к циркуляции вируса на иммунных животных и способствует его ускользанию от эффекторов иммунитета путем изменения его серотипа или генотипа.

Циркуляция вируса АЧС генотипа I создает новые проблемы для контроля и профилактики болезни в Китае, обуславливает риск распространения в другие регионы КНР и за рубеж, в том числе на Дальний Восток России, что требует корректировки схем диагностики инфекции, отметили в Россельхознадзоре.

В связи с этим для контроля эпизоотической ситуации по АЧС необходимо использовать инструменты диагностики, позволяющие выявлять вирус и/или его геном, относящиеся как ко II-му так и к I-му генотипу и прошедшие соответствующую проверку в сличительных испытаниях.

Россельхознадзор настоятельно рекомендует всем хозяйствующим субъектам, работающим в сфере свиноводства, проводить оперативный лабораторный мониторинг своей продукции, позволяющий выявлять оба генотипа АЧС, а также усилить надзор за клиническим состоянием поголовья свиней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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