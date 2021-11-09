Пьяный челябинец въехал на иномарке в цветочный павильон. Пострадала женщина

В центре Челябинска неуправляемый «Рено» врезался в цветочный павильон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД Челябинска, авария произошла вчера, 8 ноября, в 23:30 на пересечении улицы Труда и Свердловского проспекта.

Напротив дома №163/1 по улице Труда 27-летний водитель, управляя автомобилем «Рено», не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и врезался в цветочный павильон, задев перед этим припаркованный рядом «Фольксваген». В результате происшествия пострадала 49-летняя женщина – продавец цветочного павильона. В момент ДТП водитель был пьян.

Всего за минувшие сутки на территории Челябинска зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек получил ранения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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