Пьяный челябинец въехал на иномарке в цветочный павильон. Пострадала женщина

В центре Челябинска неуправляемый «Рено» врезался в цветочный павильон.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД Челябинска, авария произошла вчера, 8 ноября, в 23:30 на пересечении улицы Труда и Свердловского проспекта.
Напротив дома №163/1 по улице Труда 27-летний водитель, управляя автомобилем «Рено», не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и врезался в цветочный павильон, задев перед этим припаркованный рядом «Фольксваген». В результате происшествия пострадала 49-летняя женщина – продавец цветочного павильона. В момент ДТП водитель был пьян.
Всего за минувшие сутки на территории Челябинска зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек получил ранения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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