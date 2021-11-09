Прокатился. Желание найти попутчика стоило южноуральцу 32 тысячи рублей

Житель Озерска лишился денег через приложение поиска попутчиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сервис поиска попутчиков с недавнего времени сервис стал популярен и среди мошенников.

Так, на их удочку попался 43-летний житель ЗАТО Озерск. Мужчина забронировал поездку через популярное приложение поиска попутчиков. После этого с ним связался «водитель» и предложил уточнить детали поездки в другом приложении, где отправил ему ссылку для подтверждения бронирования и оплаты поездки.

Озерчанин, пройдя по ссылке, ввел данные своей банковской карты, в том числе CVV-код, после чего со счета южноуральца были списаны 31 тысяча 900 рублей. Так мужчина понял, что его обманули мошенники, и обратился в полицию.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО Озерск возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Проводятся мероприятия, направленные на задержание злоумышленников.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.11.21

Жители Челябинска пожаловались президенту РФ на существенный ущерб, причиненный их дому капремонтом. / Пьяный челябинец въехал на иномарке в цветочный павильон. Пострадала женщина. / Полпред Якушев: «Мы будем жестко пресекать торговлю QR-кодами». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»