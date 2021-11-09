Вышка в лесу: в конфликте дачников на озере Увильды новый поворот

Лесники заявили, что участок в дачном товариществе на озере Увильды, где собрались ставить вышку сотовой связи, расположен на землях лесфонда.

Как сообщал уже «Новый День», нешуточный конфликт разгорелся в ДНТ «Чайка» на озере Увильды в октябре нынешнего года.

Один из собственников сдал свой земельный участок оператору связи под опору BTS. Это не обрадовало соседей предприимчивого южноуральца. Они начали сбор подписей под требованием запрета строительства, а заодно обратились в профильные ведомства.

На днях активисты получили ответ на свое обращение от главного управления лесами Челябинской области. «Из ответа четко следует вывод о том, что участок, где установлена эта вышка относится к землям Гослесфонда – это значит, что никто не имел права отдавать его в частную собственность. Управление лесами по законам жанра обязано выйти в суд для возврата участка», – рассказала депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина, поддержавшая протестующих южноуральцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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