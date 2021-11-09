В Калининском районе Челябинска депутаты отказались принимать отчет главы

Две комиссии Калининского райсовета Челябинска сочли работу местной администрации неудовлетворительной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Калининском районе Челябинска не ослабевает накал политических страстей. На сей раз поводом для столкновения главы внутригородского района Сергей Колесник и недовольных его работой депутатов стал отчет первого лица муниципалитета о выполненной работе.

В понедельник, 8 ноября, отчет выслушала комиссия райсовета по благоустройству. Именно тема благоустройства уже год является главной болевой точкой района. Многие жители недовольны качеством работ и неоправданными, на их взгляд, усилиями администрации по замене прежних зеленых насаждений новыми (тем более, что значительная часть посадок не приживается при внешне благосклонной реакции на это районных чиновников, реагирующих, как правило, после очередной волны возмущения со стороны горожан и следующего обычно за этим окрика из мэрии).Часть депутатов позицию челябинцев разделяет.

Неудивительно, что в итоге комиссия по благоустройству отчет главы района оценила как неудовлетворительный. При этом ранее такую же позицию высказала комиссия райсовета по бюджету. Не исключено, что Сергей Колесник станет первым главой района, получившим от депутатов «неуд» по итогам работы за год.

2021 год оказался крайне неудачным для чиновника. Мало того, что второй год подряд его обвиняют в провале благоустройства, Калининский район оказался одним из самых проблемных с точки зрения поддержки «единороссов» на выборах в Госдуму. Здесь «партия власти» показала один из самых худших результатов. А довыборы в райсовет и вовсе обернулись для администрации крахом: все четыре депутатских мандата получили представители «Справедливой России».

Челябинск, Виктор Елисеев

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