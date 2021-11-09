Еще два животных погибли в Челябинской области от бешенства

В Челябинской области с начала ноября от бешенства погибли два животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, 1 и 3 ноября на территории Южного Урала зафиксировано 2 случая бешенства: в Варненском районе в охотхозяйстве обнаружили павшую лису, в Кунашакском районе – корову.

В населенных пунктах, где зарегистрированы животные, павшие от бешенства, установлены ограничительные мероприятия. По распоряжению правительства области там введен карантин.

Напомним, что ограничительные мероприятия устанавливаются до их отмены через 60 дней после убоя (смерти) последнего подозреваемого в заболевании бешенством восприимчивого животного или после уничтожения последнего трупа больного животного.

Всего с начала 2021 года на территории Челябинской области от бешенства пало 61 животное (4 головы крупного рогатого скота, 24 лисы, 1 енотовидная собака, 14 собак, 18 кошек) в 56 населенных пунктах, которые были объявлены неблагополучными.

Челябинская область по-прежнему входит в число регионов Российской Федерации с наибольшим количеством смертей животных от данного вируса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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