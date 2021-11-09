В Челябинске уволили главу структуры, отвечающей за снос киосков и стоянок

Директор МКУ «Городская среда» в Челябинске покинул пост после служебной проверки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по результатам служебной проверке, с 10 ноября уволен директор МКУ «Городская среда» Александр Грезев. Трудовой договор расторгнут с главой влиятельной структуры расторгнут по инициативе работодателя.

О причинах увольнения Грезева в администрации города не распространяются.

Напомним, именно МКУ «Городская среда» занимается демонтажом незаконных киосков и стоянок в Челябинске. Эта сфера является одной из конфликтных точек во взаимоотношениях городских властей и предпринимателей. Так, Грезев сменил в июле 2019 года на посту директора Сергея Шумакова, в бытность которого главой учреждения МКУ обвиняли в избирательном подходе при сносе нестационарных объектов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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