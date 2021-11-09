«Вылил кипяток на голову»: пенсионер из Магнитогорска отправится в колонию за убийство соседа по коммуналке

Пенсионер из Магнитогорска отправлен в колонию за убийство соседа по коммунальной квартире.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Магнитогорска признал 66-летнего местного жителя виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В суде установлено, что в феврале 2020 года на общей кухне коммунальной квартиры между пенсионером и его соседом вспыхнула ссора. В ходе конфликта он нанес мужчине множество ударов кулаком по голове и туловищу, затем зажал пальцы плоскогубцами, поднес нож к шее и пригрозил убить, требуя вернуть пропавшие из кармана его пальто 9 тысяч рублей. После этого вылил горячую воду из чайника на голову мужчины.

Несколько дней спустя магнитогорец скончался в больнице от полученных термических ожогов, осложнившихся развитием двусторонней пневмонии.

При назначении наказания суд учел явку пенсионера с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение материального ущерба, связанного с погребением, пожилой возраст, состояние здоровья и приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда.

Также судом удовлетворены исковые требования дочери погибшего о возмещении причиненного морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.11.21

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