Москвичка получила срок за взятку преподавателю магнитогорского вуза

В Магнитогорске вынесен приговор студентке за передачу взятки преподавателю университета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Магнитогорска признал 24-летнюю жительницу Москвы виновной в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

Установлено, что девушка передала доценту кафедры «Стандартизации, сертификации и технологии продуктов питания» Института естествознания и стандартизации МГТУ им. Г.И. Носова 24,5 тысячи рублей за ликвидацию академической задолженности.

Подсудимая вину признала полностью, в содеянном раскаялась.

В итоге суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, со штрафом в размере двукратной суммы взятки – 49 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении преподавателя, обвиняемой в получении взятки и служебном подлоге, ожидает в суде рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.11.21

«Для самообогащения узкой группы»: партия власти помогает банкам получать сверхприбыли на фоне обнищания населения. / «Вылил кипяток на голову»: пенсионер из Магнитогорска отправится в колонию за убийство соседа по коммуналке. / «Прививочный апартеид»: в Госдуме заявили, что государство «подставило» россиян с QR-кодами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»