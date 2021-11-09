Владельцы кемпинга на Увильдах заплатят 200 тысяч рублей за раскуроченный лесной участок

В Челябинской области фирму, обустроившую кемпинг недалеко от озера Увильды, оштрафовали за повреждение лесных насаждений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, природоохранной прокуратурой региона в ходе проверки выявлены нарушения при использовании земельного участка, расположенного в границах прибрежной защитной полосы, водоохранной и охранной зоны памятника природы – озера Увильды.

На лесном участке кемпинга, организованном ООО «Фуд-сервис», специалисты надзорного ведомства обнаружили поврежденные деревья и кустарники. Этим владельцы лагеря нарушили требования лесного законодательства и причинили ущерб государственному лесному фонду.

По итогам проверки в отношении коммерсантов возбудили дело об административном правонарушении по фактам повреждения лесных насаждений. По результатам его рассмотрения фирму оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.11.21

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