В Челябинской области экс-начальника отдела полиции отправили в колонию за многочисленные злоупотребления

В Челябинской области бывшие сотрудники полиции признаны виновными в совершении должностных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал бывших начальника Верхнеуральского ОМВД России и его заместителя виновными в соответствии со степенью участия в покушении на мошенничество, присвоении вверенного имущества, пособничестве в присвоении, злоупотреблении служебными полномочиями, а также склонении другого лица к фиктивной регистрации гражданина.

Как установили в суде, в 2017 году высокопоставленный полицейский с помощью своего зама присвоил железобетонные плиты, принадлежавшие МВД, передав их родственнице для строительства дома. Впрочем, дом был построен с нарушениями, а посему разрешение на его строительство местные власти аннулировали. Тогда начальник ОМВД потребовал от главы района выплатить 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации потраченных на постройку здания средств. Кроме того, установлена причастность полицейских к фиктивной регистрации знакомых граждан в жилом помещении, в котором те не проживали.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

Суд приговорил бывшего начальника отдела полиции к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его бывшему подчиненному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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