Число субсидируемых авиарейсов из Челябинской области достигнет двадцати

Росавиация готова субсидировать 20 рейсов между Челябинском и Магнитогорском и другими российскими городами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Росавиации, Федеральным агентством воздушного транспорта утвержден перечень субсидируемых в 2022 году маршрутов.

В 2022 году на реализацию программы субсидирования из федерального бюджета выделено 9,3 млрд рублей, что на +21% больше выделенных лимитов 2021 года.

Авиакомпании приступят в реализации программы с 1 января 2022 года. Количество субсидируемых маршрутов в 2022 году составит 372, что на +40% больше по сравнению с количеством маршрутов, утвержденных на 1 января 2021 года. На круглогодичной основе перевозки планируют выполнять 14 авиакомпаний.

Число рейсов из южноуральских аэропортов вырастет по сравнению с 2021 годом с 19 до 20. К ранее поддерживавшимся федеральным центром добавится маршрут Магнитогорск-Казань.

По-прежнему ниже рыночной цены будут стоить билеты из Челябинска в Астрахань, Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Сургут, Уфу и Ханты-Мансийск. Также сохраняется федеральная скидка на полеты из Магнитогорска в Екатеринбург, Минеральные Воды, Новосибирск и Сочи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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