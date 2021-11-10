«Сладкие подарки, баня, сноуборд». Власти Южного Урала решили потратить больше миллиона рублей на трехчасовое обучение чиновников

Правительство Челябинской области решило провести семинар для специалистов по молодежной политике в разгар пандемии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весьма спорную закупку обнаружили представители одной из оппозиционных партий. Заказчиком ее выступает ГБУ «Молодежный ресурсный центр».

Семинар-совещание «для специалистов, реализующих молодежную политику на территории Челябинской области», планируется провести с 8 по 10 декабря на одном из горнолыжных курортов. Количество участников – 90 человек. Начальная (максимальная) цена контракта – 1,1 миллиона рублей.

Согласно конкурсной документации, «обучение» чиновников должно пройти в загородном отеле, на туристской базе или базе отдыха. При этом они обязательно должны быть обеспечены горнолыжной инфраструктурой.

В перечень услуг входит прокат спортивного инвентаря (сноуборд, горные лыжи, ботинки, палки), а также предоставление трасс для катания в течение трех часов для 45 участников. Вторая часть «семинаристов» получит возможность посетить банный комплекс.

При этом, если верить графику семинара, за все три дня непосредственно на обучение будет выделено менее трех часов 9 декабря.

В финале мероприятия всем его участникам вручат сладкие подарочные наборы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.11.21

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости ковидом. / Число субсидируемых авиарейсов из Челябинской области достигнет двадцати. / В Челябинске внедорожник врезался в маршрутку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»