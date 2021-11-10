В Челябинской области перевернулся автобус с рабочими

Недалеко от мраморного карьера под Челябинском перевернулся автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром в среду, 10 ноября, в Еткульском районе.

По информации ГИБДД, на автодороге Коелга – Челябинск –Троицк водитель автобуса ПАЗ, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет по ходу движения, после чего опрокинулся.

В автобусе ехали рабочие компании «Коелгамрамор». «Это автобус перевозчика, в нем ехали 15 человек, – цитирует 74.ru представителя предприятия. – Предварительно, одному рабочему понадобилась помощь, его увезли в больницу».

Челябинск, Виктор Елисеев

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