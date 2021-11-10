На северо-западе Челябинска перевернулся мусоровоз

На оживленном перекрестке в Челябинске перевернулся мусоровоз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 10 ноября, на пересечении улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы. Момент ДТП попал на уличные камеры видеонаблюдения компании «Интерсвязь».

На видео заметно, как водитель автопоезда с кузовом и прицепом пытается повернуть, не сбрасывая скорость. В итоге кузов фуры повело вбок, и он потянул за собой кабину и прицеп.

Переполненный мусором автомобиль перевернулся, а отходы рассыпались по проезжей части. Авария обошлась без пострадавших.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.11.21

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