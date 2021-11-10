Спикер заксобрания Челябинской области заявил об отставке

Председатель южноуральского парламента Владимир Мякуш покидает пост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об отставке председатель Законодательного собрания Челябинской области 73-летний Владимир Мякуш намерен заявить в ходе заседания парламента 16 ноября.

По словам единоросса, он уверен, что нужно дать дорогу молодым. Спикер намерен рекомендовать в качестве своего преемника первого заместителя председателя ЗСО Александра Лазарева – бывшего мэра Южноуральска, избранного в региональное законодательное собрание в ходе выборов 2020 года.

Сам Мякуш собирается стать советником губернатора. Таким образом, в областном парламенте освободится еще одно кресло депутата.

Челябинск, Виктор Елисеев

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