Власти Южного Урала затребовали QR-коды у организаторов концертов и артистов

Южноуральские чиновники ужесточили условия проведения концертов в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дополнительные ограничения на проведение концертов утвердил своим приказом министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Теперь организаторы концерта и участвующие в нем исполнители должны иметь действующий QR-код, свидетельствующий о вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

«Заявитель обязан обеспечить при проведении на территории Челябинской области концерта в закрытых помещениях наличие у каждого из участников (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода», – говорится в документе

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.11.21

«Создаем проблемы своими руками»: правительство РФ провоцирует дальнейший рост цен на продукты. / Южноуральских водителей предупредили о гололеде предстоящей ночью. / В Челябинской области вынесли приговор торговцу золотыми слитками кустарного производства. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»