В Миассе демонтируют памятник Ленину

Власти южноуральского муниципалитета решили демонтировать памятник Ленину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Миасса направила в Главное управление защиты объектов культурного наследия Челябинской области запрос о текущем статусе памятника Ленину, установленного на площади Труда.

Связано это с принятым сегодня решением о демонтаже монумента, начавшего разрушаться в сентябре нынешнего года.

На то, что от головы памятника откололся внушительный кусок гипса, обратили внимание горожане. Поначалу подозревали выходку вандалов, но экспертиза установила, что причины разрушения носят естественный характер: установленный в 1926 году монумент ни разу не ремонтировался, подвергаясь на протяжении без малого 100 лет воздействию атмосферных явлений.

Долгое время памятник простоял, неряшливо укутанный в материю. Теперь власти решили его демонтировать. О целесообразности его реставрации решение примут после детального обследования.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.11.21

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