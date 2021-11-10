В Челябинске изменят схему движения троллейбуса №5

Один из троллейбусных маршрутов Челябинска изменят из-за ремонта трамвайных путей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», троллейбус №5 «Железнодорожный вокзал – АМЗ» изменит маршрут движения с вечера четверга, 11 ноября.

В связи с продолжающимся ремонтом трамвайных путей следование электротранспорта по улице Тимирязева окажется невозможным. В связи с этим троллейбус №5 будет следовать в обоих направлениях через площадь Революции.

Напомним, ремонт трамвайных путей на улице Цвиллинга стартовал 29 октября. Завершение его запланировано на начало декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.11.21

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