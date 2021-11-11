В Челябинске больше двадцати домов остались без отопления

Из-за аварии на сетях почти 30 зданий остались без тепла и горячей воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, АО «УСТЭК-Челябинск» производит аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях по улице Братьев Кашириных.

Над устранением повреждения работают три бригады и восемь единиц спецтехники. Восстановление теплоснабжения запланировано на 20:00 11 ноября 2021 года.

Под ограничение теплоснабжения попали 23 жилых дома, 2 детских сада, 3 школы и медицинское учреждение в районе улиц Братьев Кашириных, Чайковского и Университетской Набережной.

За период отсутствия отопления и горячего водоснабжения потребителям будет сделан перерасчет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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