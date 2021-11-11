ММК и Danieli будут вместе работать над сокращением выбросов углекислого газа

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Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК и «Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.» подписали Меморандум о взаимопонимании, фиксирующий намерение компаний сотрудничать для использования технологий декарбонизации в целях уменьшения и потенциального прекращения выбросов углекислого газа.

Срок действия Меморандума – пять лет с момента подписания. Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и генеральный директор Danieli Group Джакомо Марески. В Меморандуме отмечается, что стороны заинтересованы в определении потенциальных технологий, проведении исследований и внедрении на ММК технологий декарбонизации, которые будут повышать экономические показатели и улучшать экологическую ситуацию за счет отсутствия или сокращения выбросов углекислого газа.

В рамках данного соглашения о сотрудничестве стороны намерены оценить техническую осуществимость и коммерческую целесообразность внедрения технологий декарбонизации Danieli для доменного и сталеплавильного переделов магнитогорской производственной площадки ММК. Результатом совместной работы в рамках Меморандума должен стать перечень проектов и инициатив по декарбонизации для их возможной реализации на ММК.

Комментируя подписанное соглашение, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил: «Наша компания полностью поддерживает глобальные усилия по предотвращению климатических изменений и внедряет современные практики по снижению выбросов парниковых газов. Данное направление деятельности является ключевым принципом устойчивого развития ММК. Соглашение с Danieli поможет нам эффективнее бороться с изменением климата и позволит снизить техногенную нагрузку на окружающую среду».

Генеральный директор Danieli Group Джакомо Марески сообщил, что компания Danieli готова предоставить конкретные технологии по эффективному снижению углеродного следа. «Я уверен, что после апробирования новых разработок Danieli на производственных объектах ММК мы сможем оценить техническую возможность и экономическую целесообразность их реализации, в результате чего определим те проекты, которые послужат повышению экономической эффективности и экологической безопасности», – подчеркнул Джакомо Марески.

Челябинск, Виктор Елисеев

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