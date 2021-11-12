В Челябинске началось самое грязное время года

Дорожники усиленно засыпают магистрали Челябинска реагентами, что не спасает город от пробок.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня, 12 ноября, на Челябинск обрушился первый в новом сезоне снегопад. По традиции, он стал для городских властей и дорожников сюрпризом.

По информации пресс-службы мэрии, в городе с 6 утра усилена работа дорожной техники. Сильный снегопад продлится до середины дня. Сейчас в городе ведётся патрульная расчистка основных магистралей. Опасные участки обрабатываются противогололедными материалами.

Последнее означает, что уже сегодня городские дороги могут превратиться в грязное месиво. И Челябинск обретет привычный в зимнее время грязно-серый вид.

Однако ни усиление уборочных работ, ни тонны реагентов, которыми в настоящее время засыпают дороги не избавили Челябинск от автомобильных пробок. В утренний «час пик» 8-балльные пробки сковали почти все крупные магистрали города: улицы Молодогвардейцев, Солнечная, Чайковского, проспект Победы, улица Куйбышева, осложнено движение было на улицах Каслинской, Братьев Кашириных, Энгельса, Цвиллинга, Доватора и ряде других. Уже после «часа пик» движение на улице Цвиллинга и вовсе встало – помимо снегопада, здесь продолжается ремонт трамвайных путей, что также не облегчает участь попавших на улицу автомобилистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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