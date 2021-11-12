В Челябинской области иномарка сбила инспектора ДПС

В Миассе среди белого дня автомобиль сбил полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Миасса, авария произошла вчера, 11 ноября, в середине дня.

«В 12:32 на автодороге Миасс-Чебаркуль водитель за рулем автомобиля «Мазда» совершил наезд на сотрудника дорожной службы 1970 года рождения. В результате ДТП мужчина получил травмы, госпитализирован в травматологическое отделение ГБ №2», – уточнили представители мэрии.

Всего за минувшие сутки в Миассе зарегистрировано 3 ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.11.21

В Челябинской области от ковида умерли еще 30 человек. / В Челябинске началось самое грязное время года. / Челябинск дождался осадков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»