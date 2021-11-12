Полиция раскрыла подробности дела о поддельных ковид-сертификатах в Златоусте

Стало известно, за сколько троица из Златоуста продавала поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Ранее стало известно о задержании медицинской сестры больницы Златоуста, а также двух сотрудников МЧС, разработавших схему предоставления фальшивого сертификата о вакцинации от ковид.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, жителей Златоуста подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации. Они вносили ложные сведения о прохождении вакцинации от коронавируса в специализированную единую информационную систему, содействуя тем самым в нелегальном получении соответствующих сертификатов.

Предварительно установлено, что со своих клиентов злоумышленники брали от 1 тысячи 500 до 6 тысяч рублей. Противоправную деятельность группы лиц пресекли сотрудники полиции в ходе проведенных мероприятий совместно с коллегами из УФСБ и ОМОН Росгвардии.

В златоустовском ОМВД возбуждено уголовное дело. У задержанных проведены обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для расследования. По версии следствия, подозреваемые внесли изменения в специализированную единую информационную систему не менее 250 гражданам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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