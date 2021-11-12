Лишь четверо из ста южноуральцев полностью довольны качеством дорог

В Челябинской области качеством дорог довольны втрое меньше водителей, чем в целом в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как россияне добираются до места работы и как оценивают качество дорог в своих регионах.

В целом лишь 11% россиян оценили качество дорог на максимальные пять баллов, еще 38% поставили дорогам четыре балла, 31% – тройку, 14% – двойку, 6% – единицу. Средняя оценка качества российских дорог – всего 3,3 балла.

Впрочем, на Южном Урале дела обстоят намного хуже. Среди жителей Челябинской области пять баллов дорогам в своем регионе поставили лишь 4%, еще 27% поставили четыре балла, 47% оценили дороги на тройку, 16% – на двойку, 6% – на единицу. В среднем дороги Челябинской области заработали 3,1 балла из пяти. Это 15 место среди регионов России.

Больше всего дорогами в своем регионе довольны жители Тюменской области – они поставили 4,1 балла. На втором месте – Татарстан (3,9 балла), на третьем – Москва (3,8). Также в целом удовлетворены качеством дорог жители Санкт-Петербурга (3,5), Московской области и Краснодарского края (по 3,4 балла). Худшие дороги, по мнению участников опроса, в Новосибирской (2,3), Иркутской (2,4) и Ярославской (2,5) областях.

Любопытно, что к высокой оценке качества дорог более склонны представители профессиональных сфер «Наука, образование», «Автомобильный бизнес» и «Искусство, развлечения, медиа», а вот низкие баллы чаще прочих ставят в сфере «Госслужба, НКО».

74% челябинцев трудятся в офисе либо на территории работодателя, 14% – удаленно, 12% – в гибридном формате, совмещая оба варианта. Среди тех, кто частично или полностью работает в офисе/на территории компании, 51% тратят на дорогу от дома до работы менее получаса (это второе место в стране), еще 41% – от 30 до 60 минут, 8% – более часа.

Как правило, дольше всех добираться приходится жителям Московской области (40% тратят более часа), Москвы (38%), Санкт-Петербурга (33%), Самарской области (25%) и Свердловской области (23%). И наоборот – тех, кто тратит на дорогу от дома до работы не более 30 минут, чаще всего можно встретить в Томской области (57%), Челябинской области (51%) и в Башкирии (50%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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