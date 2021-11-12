Торговый дом ММК вновь вошел в число лучших металлосбытовых сетей России

Торговый дом ММК – в числе лучших металлосбытовых сетей России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках традиционной Недели металлов в Москве прошла церемония награждения лауреатов и победителей ежегодных конкурсов, проводимых Российским союзом поставщиков металлопродукции (РСПМ). Среди отмеченных наградами конкурсов – Торговый дом ММК и несколько его подразделений.

Ежегодно РСПМ проводит три всероссийских конкурса: «Лучшая металлобаза России», «Лучший сервисный металлоцентр России» и «Лучшая сбытовая сеть России». Цель этих конкурсов – популяризация передовых достижений и практик в организации дистрибуции металлопродукции, развитии складских и металлосервисных услуг на российском рынке металлов. В конкурсах принимают участие сетевые и региональные металлоторговые компании, сбытовые сети металлургических компаний, металлобаз и сервисных металлоцентров. В этом году на эти конкурсы поступило 107 заявок, в том числе на звание лучшего СМЦ – 32, лучшей металлобазы – 50 и лучшей сбытовой сети – 25.

В очередной раз награды конкурса получил Торговый дом ММК. В конкурсе «Лучшая сбытовая сеть России'2021» он вошел в число победителей среди федеральных сетей металлургических компаний. В конкурсе «Лучший сервисный металлоцентр России'2021» подразделение ТД ММК в Магнитогорске награждено за высокую динамику развития. Дипломом лауреата конкурса жюри также отметило Производственное подразделение ТД ММК в Щелково. В конкурсе «Лучшая металлобаза России'2021» подразделение ТД ММК-Магнитогорск отмечено конкурсной комиссией в числе лучших по качеству обслуживания, а Торговый дом ММК-Уфа – по динамике развития услуг. Дипломом лауреата конкурса металлобаз стало подразделение Торговый дом ММК – Кемерово.

ООО «Торговый дом ММК» является уполномоченным представителем Магнитогорского металлургического комбината во всех регионах России и в Республике Казахстан. Компания обеспечивает около 40% от общего объема продаж ММК в адрес отрасли металлоторговли и сервисных металлоцентров. В настоящее время ТД ММК насчитывает свыше тридцати обособленных подразделений на территории России (что позволяет обеспечивать сбыт продукции во все ведущие промышленные центры), а также пять подразделений в республике Казахстан.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.11.21

Лишь четверо из ста южноуральцев полностью довольны качеством дорог. / Полиция раскрыла подробности дела о поддельных ковид-сертификатах в Златоусте. / В Челябинской области иномарка сбила инспектора ДПС. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»