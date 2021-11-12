В больнице Златоуста женщине отказались ставить второй компонент вакцины

Жительнице Челябинской области указали на дверь в больнице, куда она пришла на вакцинацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медики довели женщину до обморока, когда она пришла в свою поликлинику ставить второй компонент вакцины «Спутник V».

По словам горожанки, на вакцинацию от COVID-19 она решилась с трудом, так как у нее есть хроническое заболевание – сахарный диабет. Но вынуждена была поставить прививку, боясь лишиться работы. Первый компонент вакцины поставила в пункте вакцинации, развернутом на территории торгового комплекса.

А вот попытка поставить второй компонент обернулась для женщины серьезными проблемами. Дело в том, что сделать это можно только в медицинском учреждении – таковы установленные чиновниками правила. Медики, работавшие в торговом комплексе, на вопрос, куда горожанке теперь обращаться, ответили однозначно: в поликлинику по месту жительства.

Это горожанка и сделала. Но в прививочном кабинете ставить прививку ей категорически отказались. «Мне заявили, что пункт вакцинации в ТРК был развернут больницей на улице Космонавтов, и моя вакцина ждет меня там. А тут мне укол ставить не будут, – цитирует «Знак.ком» женщину. – И таких людей, кого завернули по той же причине, было человек десять, значит, это не моя ошибка, мне не показалось, что в первый раз врачи отправили по месту жительства».

Горожанка пошла к заведующей поликлиники и попыталась убедить ее повлиять на подчиненных. Но оказалось, что и та разделяет уверенность медперсонала, хотя власти не раз заверяли: второй компонент вакцины южноуральцы могут в любом удобном для них медицинском учреждении.

В итоге из-за спора у женщины поднялся уровень сахара в крови, и она упала в обморок. Только после этого врачи милостиво согласились пойти на встречу своей пациентке.

В министерстве здравоохранения Челябинской области заверили, что по жалобе жительницы Златоуста будет проведена проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.11.21

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